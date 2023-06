Buccino: abbandona rifiuti in strada, sanzionato dai Forestali

Carabinieri forestali in azione, ieri, a Buccino: è stato individuato e sanzionato un uomo del posto per abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti solidi urbani. Il cittadino si sarebbe recato presso una strada vicino ad una pensilina per i bus e, dopo aver accertato l'assenza di sguardi indiscreti, avrebbe prelevato dal vano bagagli del suo veicolo vari rifiuti domestici, per abbandonarli sull'erba e allontanarsi.

La sanzione

Non l'ha passata liscia, tuttavia, in quanto i carabinieri lo hanno sanzionato per 600 euro. Continua, quindi, il monitoraggio dei Forestali per la salvaguardia dell'ambiente e contro l'abbandono incontrollato di rifiuti.