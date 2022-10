Agropoli al setaccio: fioccano sanzioni per i venditori

In azione, il Comando di Polizia Municipale diretto dal comandante Antonio Rinaldi che ha effettuato controlli a tutela del decoro urbano e del rispetto del Regolamento comunale di Polizia Urbana. Al setaccio, in particolare, Corso Garibaldi e aree limitrofe. Come rende noto il sindaco Roberto Antonio Mutalipassi, gli agenti hanno riscontrato per l’ennesima volta la presenza di merce esposta all’esterno di diverse attività di vendita. Verso di queste hanno elevato sanzioni pari a circa 900 euro.

I provvedimenti

I titolari sono stati obbligati al ripristino dello stato dei luoghi, con diffida a non esporre nuovamente la merce in futuro, pena il sequestro e confisca della stessa merce.