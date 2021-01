Zona Gialla: raffica di sanzioni tra cittadini e gestori di locali, non manca chi esce in quarantena

Pioggia di sanzione nel nostro territorio: la settimana appena trascorsa, con la conferma della Zona Gialla per la Regione Campania, ha visto, ancora una volta, le Forze dell’Ordine particolarmente impegnate nel far rispettare le normative nazionali, regionali e comunali finalizzate a contrastare la diffusione del coronavirus Covid-19. Il dispositivo, già positivamente collaudato, e costituito da unità della Polizia di Stato, dell’Arma Carabinieri e della Guardia di Finanza, attivamente collaborate da equipaggi dell’Esercito Italiano, della Polizia Provinciale e della Polizia Locale di Salerno, ha assicurato i servizi i vigilanza disposti con ordinanza del Questore, d’intesa con i Comandanti Provinciali dell’Arma Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Il bilancio

In particolare, 6883 le persone controllate e 2167 esercizi pubblici. Ad essere sanzionate per mancato uso della mascherina, 81 persone sanzionate , mentre 4 persone sono state denunciate per inosservanza al divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora poiché in quarantena. Inoltre, 7 i titolari di esercizi commerciali sanzionati per mancato rispetto della normativa anticovid, e 2 esercizi multati (di cui uno sottoposto alla chiusura provvisoria di 3 giorni perché al suo interno sono stati trovati numerosi avventori oltre le 18, orario in cui non poteva essere effettuata somministrazione).

L'annuncio