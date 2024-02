Sono stati sanzionati due locali a Salerno. La Polizia Muncipale, insieme alla Siae, ha riscontrato diverse irregolarità per il superamento dei limiti di rumore consentiti in un bar del centro. Nella zona orientale, poi, musica oltre l’orario consentito in un esercizio, disturbando il sonno dei residenti. I controlli congiunti continuano.