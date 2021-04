Anziano picchiato in strada a Sapri: denunciato 24enne

. L’episodio è avvenuto davanti agli occhi della fidanzata del giovane e di altri passanti. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato la vittima dell'aggressione in ospedale

Una vera e propria aggressione si è verificata, ieri pomeriggio, in via Cavour a Sapri. Un anziano di 77 anni, infatti, è stato picchiato da un ragazzo di 24 anni, per futili motivi, facendola cadere a terra. L’episodio è avvenuto davanti agli occhi della fidanzata del giovane e di altri passanti.

L’intervento

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato il 77enne prima all’ospedale di Sapri e poi a quello di Vallo della Lucania per via di alcune ferite riportate alla testa; i carabinieri, invece, sono riusciti a rintracciare il 24enne che, al termine degli accertamenti, è stato denunciato alla Procura di Lagonegro.