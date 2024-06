Sorpresi a guidare sotto effetto di alcol e droga: quattro denunce

La scorsa notte, a Sapri, quattro persone sono state denunciate dai carabinieri nel corso di un servizio rinforzato di controllo del territorio. In due sono stati risultati positivi al test antidroga, mentre gli altri per guida sotto effetto di alcol. Inoltre, nel corso dello stesso servizio, sono state elevate delle contravvenzioni al Codice della Strada: 5 per il mancato uso delle cinture di sicurezza, 4 per revisione scaduta, 3 per uso di cellulare alla guida.

Il report

Non solo. Ma sono stati sequestrati tre veicoli non coperti da assicurazione e alcuni motocicli perchè i conducenti erano sprovvisti di casco. Infine, due persone sono state segnalate alla Prefettura perchè trovate in possesso di alcuni grammi di eroina.