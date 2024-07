Beccato con l’eroina, tenta la fuga e aggredisce i carabinieri: arrestato 44enne

Un 44enne di Sapri è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e residenza/lesioni a pubblico ufficiale. Il pusher è stato pedinato dai carabinieri con una gazzella; poi, una volta giunto in una strada i militari dell’Arma lo hanno bloccato e perquisito, trovandolo in possesso di eroina. Il 44enne ha tentato di fuggire arrivando ad aggredire uno dei due carabinieri. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.