Minaccia la mamma con un’ascia per l'eredità: arrestato 47enne di Sapri

Minacciava la madre anziana da tempo, anche usando violenza fisica nei suoi confronti, per questioni legate all’eredità. Per questo un 47enne di Sapri è stato arrestato dai carabinieri.

L'aggressione

Nel pomeriggio di martedì scorso, l’uomo avrebbe utilizzanto addirittura un’ascia per minacciare la donna di 70 anni. Ma, fortunatamente, quest’ultima è riuscita a dare l’allarme. E così sul posto sono giunti i militari dell’Arma, che lo hanno subito bloccato. La convalida del fermo è arrivata oggi da parte del Gip del Tribunale di Lagonegro, il quale ha deciso di rimettere in libertà l’uomo, denunciato per maltrattamenti in famiglia e minaccia a mano armata, applicandogli la misura del divieto di avvicinamento all’abitazione della madre