Sorpreso con l'eroina vicino alla stazione: arrestato 49enne

Un 49enne originario della Tanzania, ma residente a Napoli, è stato arrestato a Sapri per spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri in borghese, nel corso di alcuni controlli, hanno notato l’uomo mentre si trovava nei pressi della stazione ferroviaria e si comportava in modo sospetto.

L'intervento

E così i militari si sono avvicinati al 49enne che, accortosi della loro presenza, ha cercato di disfarsi di un involucro di cellophane gettandolo in un’aiuola. Ma gli uomini in divisa lo hanno bloccato recuperando, contemporaneamente, la bustina che conteneva circa 33 grammi di eroina. Inoltre, il pusher teneva anche 115 euro in contanti, possibile provento dello spaccio. Al termine dei controlli, la droga e il telefonino dell’uomo sono stati sequestrati, mentre lui è stato rinchiuso nel carcere di Potenza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.