In giro di notte con eroina e metadone: arrestati due uomini di Sapri

Due pregiudicati di Sapri, entrambi di 46 anni, sono stati arrestati la scorsa notte in località Capitello di Ispani. Sono stati fermati dai carabinieri a bordo di un furgone mentre percorrevano la Strada Statale 18.

Il blitz

Durante la perquisizione sono stati trovi in possesso di 10 grammi di eroina e 100 ml di metadone. Per loro, dopo le formalità di rito, sono scattati gli arresti domiciliari. Entrambi sono in attesa del rito direttissimo.