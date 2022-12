Nasconde l'eroina negli ovetti Kinder e nella Vivin C: arrestato 31enne a Sapri

Un 31nne di Sapri è stato arrestato perché trovato in possesso di 27 dosi di eroina pronte per essere spacciate. Martedì sera i carabinieri hanno bloccato il giovane in Piazzetta San Carlo e, dopo averlo perquisito, hanno rinvenuto l’eroina - per un totale di circa 5,30 grammi - all’interno di un contenitore utilizzato per le sorprese degli ovetti di cioccolato Kinder e in una confezione di Vivin C.

I controlli

Successivamente, nel corso della perquisizione domiciliare, hanno scovato altra eroina per un peso di 3,18 grammi oltre al materiale necessario per la preparazione della droga e un bilancino di precisione. Nelle ultime ore il Gip ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora per il 31enne.