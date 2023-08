Controlli antidroga dei carabinieri: arresti e denunce nel Cilento

Nuovi controlli antidroga. Un 39enne di Milano, in vacanza nel Cilento, è stato arrestato per droga nel comune di Centola. Dopo una perquisizione all’interno dell’abitazione dove alloggiava, i carabinieri hanno rinvenuto hashish, marijuana e cocaina pronte per lo spaccio, insieme ad un bilancino di precisione e 2000 euro in contanti. L’uomo è stato ammanettato su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L'altro controllo

A Sapri, invece, un 41enne di Licusati (Camerota) è stato trovato in possesso di circa 40 grammi di hashish. Per lui è scattata la denuncia.