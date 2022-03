Stabile in cemento occupato abusivamente da due clochard, blitz dei carabinieri a Sapri

Costruzione in cemento occupata abusivamente, all’esterno di un’area playground del comune di Sapri dove si giocava a basket. La località è Brizzi, in spiaggia. La struttura era in uso alla Guardia di Finanza in un periodo precedente.

La scoperta

Due persone di 50 anni, senza fissa dimora, sono stati raggiunti da un foglio di via. Sono originari di Battipaglia e Cosenza. Da qualche giorno si erano fermati nella piccola struttura, con all'esterno rifiuti di ogni genere. Proprio in ragione di ciò, diversi cittadini avevano segnalato la circostanza, dopo aver notato i cumuli all'esterno del casotto. Uno dei due uomini risponde anche di furto, consumato in un negozio poco distante. I carabinieri e la polizia locale sono così intervenuti presso lo stabile, dopo aver verificato le condizioni igienico-sanitarie in cui vivevano i due senzatetto. L'area è stata sgomberata poi bonificata dal Comune di Sapri