Autista saprese morto in incidente a Capri, la compagna incinta perde il figlio

Ancora un dolore per la famiglia di Emanuele Melillo, il 32enne autista - la cui famiglia è originaria di Sapri - morto nel tragico incidente avvenuto a Capri mentre era alla guida di un bus. La sua compagna incinta - secondo quanto appreso dall'Ansa - ha infatti perso il bimbo che aveva in grembo. Intanto è stata fissata la data dei funerali di Emanuele: il rito funebre sarà celebrato martedì 3 agosto, alle ore 16, presso la Basilica di San Lorenzo Maggiore in piazza San Gaetano a Napoli.

L'inchiesta

Oggi, inoltre, alla presenza dei consulenti della Procura e della famiglia nominati dalla penalista Giovanna Cacciapuoti e dagli avvocati Luca Marangio e Antonella Giglio, sono iniziati, nella clinica Pineta Grande di Castel Volturno gli ultimi esami sul materiale organico del muscolo cardiaco e dell'encefalo prelevati dalla vittima. I risultati saranno messi a disposizione degli inquirenti nei prossimi giorni.