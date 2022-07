Minacce di morte ai genitori: denunciato 25enne a Sapri

Un ragazzo di 25 anni, di Sapri, è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia, lesioni e minacce. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri - riporta il Giornale del Cilento - il giovane più volte si sarebbe scagliato in modo violento contro i propri genitori, arrivando al punto di minacciarli di morte.

L'indaine

Tali episodi si sarebbero verificati sempre all’interno della loro abitazione e sono finiti al centro di un’indagine condotta dai carabinieri della città della Spigolatrice. Una situazione che lo scorso mese aveva indotto i militari a chiedere anche un trattamento sanitario obbligatorio nei confronti del 25enne al quale il ragazzo è stato sottoposto presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.