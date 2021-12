Caos e disagi al centro vaccinale di Sapri: uomo colto da malore mentre attende il turno

Non solo a Salerno città. Caos e disagi si sono verificati, oggi, anche al centro vaccinale all’Auditorium comunale “Giuseppe Cesarino” di Sapri, dov’è stato necessario anche l’intervento delle Forze dell’Ordine per placare gli animi tra i cittadini in fila.

I soccorsi

Quasi trecento persone si sono accalcate davanti alla struttura per sottoporsi alla somministrazione dei vaccini. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118, che hanno soccorso uno dei presenti, il quale ha avvertito un malore mentre attendeva il proprio turno. L'uomo è stato condotto al pronto soccorso del locale ospedale.