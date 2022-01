Sapri, 6 indagati per la morte di Emanuele Melillo: un incidente probatorio per ricostruire la tragedia

Sono sei gli indagati per la morte di Emanuele Melillo, l’autista 32enne originario di Sapri che perse la vita il 22 luglio 2021 nell’ incidente stradale avvenuto a Capri, lungo la strada che porta a Marina Grande ed in cui rimasero ferite 23 persone.

Le indagini

Tra gli indagati ci sono funzionari dei dipartimenti viabilità della Città metropolitana di Napoli, l'amministratore della società di trasporto e un medico. Le ipotesi di reato - che andranno comunque dimostrate - sono a vario titolo di disastro colposo, omicidio stradale e lesioni stradali multiple. Il prossimo 24 febbraio sarà conferito l’incarico a un consulente della procura presso il tribunale di Napoli, per poi partire con l'iter dell'incidente probatorio, utile a svolgere accertamenti irripetibili sul bus. Il mezzo fu prelevato da una gru e da allora, custodito in un capannone industriale. L'incidente probatorio dovrà ricostruire quanto accaduto quel giorno, così come lo stato di manutenzione del bus, quello delle barriere, le condizioni di salute dell’autista e le modalità di assunzione presso la società di trasporti. Il consulente che sarà presente agli accertamenti è l'ingegnere che si occupò della tragedia avvenuta in Irpinia, sul viadotto Acqualonga, la sera del 28 luglio 2013, lungo l'autostrada A16, nei pressi di Monteforte Irpino che costò la vita a oltre quaranta persone.