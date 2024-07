I Carabinieri della Stazione di Sapri hanno sequestrato merce abusiva a due venditori ambulanti non autorizzati durante i festeggiamenti per San Francesco di Paola. L’operazione è stata condotta questa mattina in concomitanza con la tradizionale fiera sul lungomare.

Il sequestro

Durante i controlli, i Carabinieri hanno individuato due venditori ambulanti che esponevano e vendevano prodotti senza la necessaria autorizzazione. Tra la merce sequestrata figurano bandane, fasce per capelli, occhiali da sole, mollette, elastici, braccialetti, collane e bracciali, per un totale di oltre 800 articoli. La merce è stata affidata al Comune di Sapri. Nei confronti dei venditori sono state elevate contravvenzioni per un totale di circa diecimila euro, e avanzata una proposta di misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio.