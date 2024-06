Dramma in spiaggia: trovato morto il magazziniere della Salernitana

Dramma, questa mattina, a Sapri, dove Gerardo Salvucci, 55 anni, magazziniere della Salernitana dal 2011, è stato trovato morto in spiaggia. A togliergli la vita, probabilmente, un malore improvviso.

I soccorsi

A dare l’allarme alcuni bagnanti, che hanno telefonato subito il 118. Sul posto sono giunti i sanitari che hanno cercato di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Presenti sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti del caso. La notizia della scomparsa di Salvucci sta facendo il giro della Città della Spigolatrice e tra i tifosi e l’entourage della squadra granata suscitando dolore in quanti lo conoscevano.