Ordigno bellico a Sapri, tutto pronto per il piano di evacuazione

Scatteranno domenica 6 marzo l’operazione di disinnesco e il piano di evacuazione che coinvolgerà ben 18 strade del comune di Sapri dove, nei giorni scorsi, è stato rinvenuto un ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale.

L'avviso

Le strade interessate sono: Via Carducci (dal civico 84 a 120), via D’Annunzio, Vico D’Annunzio, via Ortega, via Mulino Vecchio (civico 18), via Pascoli, via Vespucci, via Gioia, via Pirandello, via Foscolo, Piazzetta San Carlo, via Montale, via Diana (civico 1-13 e 2-8), via Vittorio Emanuele (dal civico 1 a 29 e da 2 a 28), via Lentisco, via Mirtillo, via Agrifoglio, via Manzoni. Le famiglie che risiedono in questa zona, tra le 6 e le 8, dovranno allontanarsi e non potrà rientrarvi prima della fine delle operazioni. Chi non sa dove andare riceverà la necessaria accoglienza da parte dell’amministrazione comunale. Sarà attivo anche un numero WhatsApp: 3339945760.