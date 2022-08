Un treno regionale per gli studenti che vanno a scuola a Sapri: via libera della giunta

La giunta di Sapri ha accolta la proposta dell'associazione da Genitori Studenti Scuole Sapri attraverso la quale è stata segnalato il disagio per i pendolari che frequentano gli istituti del centro cilentano.

Le criticità

I lavori sulla Ss18, infatti, creano non pochi disagi agli studenti che raggiungono Sapri. Per questo motivo è stato chiesto alla giunta di Sapri di farsi portavoce presso Ferrovie e le Regioni Campania e Basilicata al fine di istituire un apposito treno regionale per gli studenti dopo le 13.30 "o di voler prevedere altra forma di trasporto sui treni già attivi, al fine di consentire la fruizione delle Scuole Superiori di Sapri agli studenti provenienti da fuori Regione, riducendo al minimo disagi orari e psico-fisici".