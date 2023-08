Vacanzieri non registrati in un camping: blitz dei carabinieri

I carabinieri della compagnia di Sapri hanno scoperto una sessantina di vacanzieri, non regolarmente registrati, all'interno di un camping di piccole dimensioni in cui sono presenti sedici strutture attrezzate per ospitare persone. L'operazione, svoltasi in collaborazione con i militari della locale Tenenza della Guardia di Finanza, continuerà anche nelle prossime ore. Al momento, da quanto si è saputo, non è stato disposto lo sgombero dei vacanzieri.