Vertenza Sarim a Capaccio: gli operatori ottengono le spettanze arretrate

La Csa Fiadel Salerno Sud ha ottenuto il riconoscimento dei diritti vantati dai lavoratori della Sarim impegnati sul cantiere di Capaccio Paestum. Il pagamento delle spettanze retributive dei dipendenti impegnati nel servizio di igiene ambientale nel territorio comunale di Capaccio Paestum è arrivato dopo l'attivazione della procedura di raffreddamento da parte del sindacato Fiadel di Salerno. “Finalmente i lavoratori hanno ottenuto quanto gli spettava e ciò dimostra che il sindacato, se fatto bene, può davvero difendere i diritti delle maestranze", ha detto Davide Sapere, dirigente della Csa Fiadel Salerno Sud.”

La richiesta

La Csa Fiadel Salerno Sud ha inoltre richiesto, attraverso una lettera ufficiale, un incontro urgente alla Sarim e alla stazione appaltante, per ottenere rassicurazioni sul pagamento degli stipendi di novembre e della tredicesima mensilità. La richiesta evidenzia la preoccupazione della sindacato Fiadel per la stabilità finanziaria dei lavoratori Sarim del cantiere di Capaccio Paestum. L’appello del segretario generale della Csa Fiadel Salerno Angelo Rispoli: "Chiediamo un incontro tempestivo con la presenza della stazione appaltante per ottenere chiarezza sulla situazione finanziaria del cantiere di Capaccio. La tranquillità dei lavoratori è la nostra priorità, e vogliamo assicurarci che i pagamenti siano effettuati in modo tempestivo e regolare".