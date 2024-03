Uomo investito a Sarno, denunciati i due giovani a bordo dell'auto pirata

Due ragazzi di 18 e 20 anni di Sarno sono stati denunciati per lesioni personali ed omissione di soccorso. Secondo le indagini condotte dai carabinieri, c’erano loro a bordo dell’automobile che, nella notte tra venerdì e sabato, in via San Vito, ha investito un 33enne del posto ferendolo gravemente. I militari dell’Arma sono riusciti ad individuare la vettura coinvolta nell’incidente e gli occupanti. La posizione dei due ragazzi, ora, è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.

Il dramma

Il giovane, di nome Marcello, è in coma all'ospedale "Umberto I" di Nocera Inferiore. Al sua fianco c'è la madre che, proprio nelle ultime ore, aveva lanciato un appello affinchè i responsabili dell'incidente si facessero avanti per raccontare l'accaduto.