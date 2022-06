"Non voglio questa donna in casa", poi accoltella il coinquilino: denunciato 28enne a Sarno

Dramma sfiorato, giovedì sera, nel centro storico di Sarno, dove un 32enne marocchino è stato accoltellato al braccio destro dal suo coinquilino di 28 anni che è anche un suo connazionale.

L'aggressione

A scatenare l’ira di quest’ultimo la presenza in quel momento, nella loro abitazione, di una donna. Il 28enne si è mostrato subito contrariato e così, dopo essersi scagliato verbalmente contro l’amico per aver portato in casa la donna, ha preso un coltello e lo ha ferito al braccio. A dare l’allarme sono stati i vicini, che hanno allertato le forze dell’ordine. L’aggressore è stato denunciato a piede libero, mentre il 32enne è stato condotto in ospedale per la medicazione della ferita.