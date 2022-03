"Devi lasciare mia figlia", accoltella il padre della fidanzata dopo la lite: fermato 30enne a Sarno

Un ragazzo di 30 anni di Sarno è stato fermato dai carabinieri. E’ accusato, infatti, di aver accoltellato, al termine di una lite furibonda, il padre della fidanzata, il quale, da tempo, è contrario alla sua relazione sentimentale con la figlia.

Le indagini

L’aggressione si è verificata ieri mattina in via Tortora, nel centro storico di Sarno. Diverse le coltellate inflitte dal giovane al 50enne, che è stato trasportato in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono giunti i carabinieri che, dopo aver ascoltato la testimonianza della vittima, hanno identificato e rintracciato il 30enne.