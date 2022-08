"Indossate la mascherina come gli altri", autista di Busitalia aggredito da una famiglia a Sarno

Chiede ai passeggeri di indossare la mascherina e di esibire il biglietto. Per questo, mercoledì sera, un autista di Busitalia è stato aggredito sulla linea 79 che da Nocera Inferiore conduce a Sarno. A bordo c’erano pochi viaggiatori, tra cui una famiglia composta da 4 persone che non indossavano il dispositivo di protezione anti-Covid che, in Campania, è obbligatorio per il trasporto pubblico e su rotaie.

L'aggressione

Secondo una prima ricostruzione, il conducente del bus avrebbe intimato ai quattro di indossare la mascherina come gli altri passeggeri. Ma la loro risposta è stata negativa. E così prima sono volate parole grosse e, poi, l’uomo è stato aggredito con spintoni e calci. “Ci vuole videosorveglianza e controlli per scrivere la parola fine alle continue aggressioni nei confronti dei dipendenti” dichiara il segretario della Cgil Filt Gerardo Alpino.