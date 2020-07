Sarno ai vertici della Fipl (Federazione Italiana Powerlifting) con Serena Imbriaco

Serena Imbriaco, neo-sarnese e atleta della S2 ASD di Episcopio (Sarno - SA) ha trionfato al XVII Trofeo Bertoletti, ovvero una competizione di powerlifting ambita nel panorama nazionale per gli atleti specializzati in Panca Piana. Tenutasi sabato 25/07 a S. Zenone al Lambro (MI) ha visto la ragazza aggiudicarsi il primo posto nella categoria di peso -63 con l'alzata di 95kg, spinti con grande grinta. Eppure la prova è stata tutt'altro che semplice. La gara, reintrodotta in calendario solo dopo l'uscita dell'Italia dal Lock Down, ha riscontrato non poche difficoltà da parte di tutti i partecipanti, di essere nelle giuste condizioni per affrontarla. Tuttavia la preparazione della ragazza, curata dal coach Salvatore Sodano, è stata impeccabile. Le ha consentito di scalare il podio con determinazione e lanciare dal gradino più alto una dolce dedica di incoraggiamento alla madre in ospedale . "Visto, mamma? Sono forte quasi quanto te!". "L'anno scorso, all'edizione precedente del Trofeo, Serena arrivò seconda, una vittoria mancata per un soffio. La cosa non ci abbattè affatto. Anzi. Ci convinse a perseverare e ad impegnarci di più negli allenamenti." Così ci racconta ancora l'istruttore, S. Sodano, della S2 ASD. "Quest'anno, invece, a dispetto della critica situazione affrontata dall'Italia intera e dell'inaspettata quanto grave situazione familiare di Serena - a meno di 10 giorni dalla gara- siamo riusciti a rimanere focalizzati sui nostri obiettivi, senza perdere di vista ciò che davvero conta, ovvero la famiglia, l'essere uniti. Perché lo sport è anche questo, aggregazione, trovare la forza per affrontare qualsiasi sfida." È così, quindi, che il powerlifting pulito, una disciplina in ampia diffusione ora anche al Sud, porta vanto alla nostra città e dimostra ancora una volta che l'attività fisica è la vera chiave per il benessere.