Kalashnikov e mitragliatori nascosti in auto, arrestato in auto al confine

Trovato al confine con la Slovenia con in macchina fucili mitragliatori, kalashnikov e quasi 1000 munizioni. Finisce in carcere un 58enne di Sarno, arrestato qualche giorno fa a Gorizia, a seguito di un'operazione di polizia.

I controlli

L'uomo era stato controllato in auto, in un parcheggio, dopo essere stato pedinato dagli inquirenti. All'interno dell'auto custodiva, in parte nascosti, armi da guerra e comuni, come una revolver clandestina, insieme a diverse centinaia di munizioni per ogni tipo di arma. Sulla provenienza, uso e destinazione di quel materiale sono in corso le indagini.