Evasione dai domiciliari, arrestato per scontare la pena

Due operazioni condotte dalla polizia a Sarno. L'altro ieri mattina è stato emesso un ordine di esecuzione cautelare per una persona per evasione dagli arresti domiciliari. La corte d’appello di Salerno ha disposto l’esecuzione in carcere per l’uomo che era stato arrestato due anni fa dai carabinieri della tenenza di Pagani insieme ad altre 53 persone, con ordine di esecuzione della DDA di Salerno.

L'altra operazione

Nel pomeriggio di ieri, invece, gli agenti hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare per un 64enne di Sarno. L’uomo dovrà scontare 3 anni e 2 mesi