Nascondeva in casa una pistola con proiettili: 25enne finisce in carcere

Un 25enne di Sarno è stato arrestato per detenzione illegale di arma clandestina. Il giovane, infatti, nel corso di una perquisizione domiciliare condotta dai carabinieri su disposizione della Procura di Nocera Inferiore, è stato trovato in possesso di una pistola semiautomatica calibro 8 a salve, modificata in arma da sparo, priva di matricola, e tre proiettili. Il 25enne è stato rinchiuso nel carcere di Salerno.