Era ricercato in tutta Europa: 63enne arrestato a Sarno

Nella serata di ieri, a Sarno, gli agenti della Polizia di Stato, hanno arrestato un uomo di nazionalità tedesca, destinatario di un mandato di arresto europeo. In particolare i poliziotti, durante i servizi di controllo del territorio, intensificati per la verifica del rispetto delle limitazioni alla mobilità sul territorio, hanno fermato due cittadini tedeschi, che soggiornavano in una struttura ricettiva della zona.

I controlli

Uno dei due, G.R. E., 63 anni, è risultato destinatario di un mandato di arresto europeo (M.A.E.) emesso recentemente dall’Autorità giudiziaria tedesca, in quanto accusato di reati relativi agli stupefacenti. La misura a suo carico è stata accertata dopo che l’altro cittadino tedesco, che era in sua compagnia, tale W.U.J., 61 anni, residente in Spagna, è risultato avere un’altra segnalazione internazionale risalente ad anni precedenti. Gli agenti, quindi, hanno approfondito i controlli e, dopo aver verificato le relative segnalazioni, li hanno accompagnati presso il locale Commissariato di Pubblica Sicurezza.

L'arresto

Dalla banca dati, successivamente, è emerso che un rintraccio era risalente nel tempo. Ma a carico della seconda persona G.R.M. è stato accertato che era ricercato in Europa per essere arrestato e consegnato all’Autorità Giudiziaria, ai sensi della legge che disciplina il Mandato di Arresto Europeo. E così gli uomini in divisa lo hanno ammanettato e rinchiuso nella casa circondariale di Salerno-Fuorni, in attesa del prosieguo del procedimento.