Comune di Sarno, oggi si presentano 6 nuovi vigili e 2 Istruttori Direttivi Contabili

Saranno presentati oggi pomeriggio, alle 17, nell'aula consiliare di Palazzo San Francesco a Sarno, i nuovi dipendenti comunali, sei nuovi vigili e due Istruttori Direttivi Contabili. E' terminato il concorso per geometri, con graduatoria dei vincitori già pubblicata, e quindi assunzioni prossime, sono in corso di correzione le prove scritte del primo concorso per vigili urbani, è stato avviato l'interpello Asmel per l'assunzione di altri 5 impiegati. Saranno tra poco avviati i colloqui per 20 ragazzi che svolgeranno il servizio civile a partire da maggio, quando finiranno i 20 della precedente selezione. Avere delle graduatorie pronte permette anche poi di fare scorrimenti, quando la dotazione organica perde qualche componente.