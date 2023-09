Ancora furti ad attività commerciali nel centro di Sarno. Un altro negozio è stato depredato la notte scorsa. Dopo il furto con scasso ad un'attività commerciale di via prolungamento Matteotti, la scorsa notte un'altra attività è stata presa di mira dai ladri.

Il raid

I ladri hanno forzato una saracinesca per poi entrare in un negozio di alimentari, portando via il registratore di cassa. Le forze dell'ordine indagano per individuare i malviventi che ormai da tempo stanno agendo indisturbati a Sarno.