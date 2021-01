Auto in corsa sfonda le sbarre del passaggio a livello a Sarno: è caccia al conducente

Momenti di paura, ieri mattina, a Sarno, dove un’automobile in corsa ha sfondato letteralmente le sbarre del passaggio a livello, che in quel momento erano abbassate per il passaggio del treno, attraversando in questo modo i binari. Fortunatamente il convoglio non era ancora arrivato.

Le indagini

Su quanto accaduto indagano le forze dell’ordine e gli agenti della polizia municipale che puntano a risalire all’identità del conducente della vettura attraverso le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Da accertare se l’automobilista non ha fatto in tempo a frenare o se ha voluto superare il passaggio a livello nonostante le sbarre fossero in movimento.