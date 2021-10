Donna ferita da oggetto contundente mentre è in autostrada: dramma sfiorato

Tragedia sfiorata in autostrada, questa sera, all'altezza di Sarno. Un oggetto contundente, non meglio identificato, ha colpito il parabrezza di un'auto che stava procedendo in direzione Palma Campania. Alla guida una ragazza che dalla sua auto aveva filmato casualmente il tutto con il telefonino.

L'incidente

L'episodio è avvenuto - racconta Telenuova - sull'autostrada Caserta-Salerno. La donna si è ferita agli occhi in quanto il vetro dell'auto si è danneggiato e le schegge hanno ferito la donna al volto. Quest'ultima è riuscita, con non poca fatica, a raggiungere la prima piazzola di sosta disponibile. Da lì ha poi chiamato la polizia intervenuta sul posto per le prime indagini. La donna è stata accompagnata all'ospedale di Sarno e poi per ulteriori esami e medicazioni all'ospedale di Salerno. Da comprendere da dove sia partito l'oggetto che ha colpito la donna. Se lanciato da qualcuno o se si sia trattato di un oggetto perso da qualche veicolo che precedeva l'auto della donna.