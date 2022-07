Salvò bambina di 5 anni in mare, il tributo di Sarno a Gianluca Sirica

Dopo 12 anni dal suo sacrificio, Sarno ricorda il 33enne Gianluca Sirica che perse la vita per salvare una bambina che stava per annegare. La piccola, di 5 anni, era in acqua con la madre quando fu trasportata dalle onde senza riuscire a tornare a riva.

Il gesto

Era il 25 luglio 2010. "Gianluca non ci pensò due volte, si tuffò in acqua e riuscì a raggiungere la donna e la bimba, mettendole in salvo, ma lui arrivò stremato a riva e nonostante l’arrivo dei soccorritori, morì da eroe", il ricordo dell'amministrazione comunale. A Gianluca è stata conferita una medaglia d’oro al valor civile e il Comune di Sarno gli ha intitolato anche una strada.