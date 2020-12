Barista sparato in strada a Sarno: arrestato un 45enne, si indaga sul movente

Proseguono senza sosta le indagini della Polizia per fare luce sul movente che si trincera dietro alla gambizzazione di un barista 32enne, A.A le sue iniziali, avvenuta nel pomeriggio di ieri a Sarno. Un uomo di 44 anni, G.B.A, è stato fermato e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.

L'agguato

Il fatto è accaduto, intorno alle 18, all’esterno di un bar di via Piave, in pieno centro. Secondo una prima ricostruzione, l'attentatore si sarebbe avvicinato al barista sparandogli contro alcuni colpi di pistola, uno dei quali lo ha colpito all’altezza del ginocchio della gamba destra. Nonostante la ferita, la vittima è riuscita a raggiungere da solo il pronto soccorso dell’ospedale “Martiri del Villa Malta” dov’è stato preso in cura dai medici che, a loro volta, hanno informato la Polizia.

Le indagini

E così gli agenti hanno subito effettuato i primi rilievi ed acquisito le immagini delle telecamere esterne al bar. Ora sono al lavoro per risalire al movente. Il 44enne, sospettato di essere l’autore degli spari, è stato fermato ed arrestato e ora si trova in carcere. Determinante sarà la testimonianza del 32enne che, dopo l’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto, è stato dichiarato fuori pericolo.