Bici elettriche a Sarno, Azione: “Ottima iniziativa, prevedere ora piste ciclabili”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Bici elettriche a Sarno. La novità è stata introdotta nel corso della settimana appena passata, e riguarda, solo per il momento la zona centrale di via Roma e la periferia di Lavorate. Un’altra stazione verrà presto installata invece ad Episcopio, che farà da collegamento anche con Foce.

L’iniziativa ha riscosso il plauso di molti cittadini, ed anche del gruppo di Sarno in Azione. < >.

Proprio in merito ad una nuova generazione di mobilità, il gruppo di Sarno in Azione ha sottolineato anche l’importanza delle infrastrutture per ciò che concerne gli spostamenti su veicoli totalmente elettrici, ibridi o plug-in. < >.