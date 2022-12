Caserma dei carabinieri di Sarno, cambio alla guida

Cambio alla guida della caserma dei carabinieri di Sarno dove, dal 1 dicembre, a dirigere la struttura è il luogotenente Antonio Nasti, da 25 anni nell’Agro nocerino sarnese. Nasti ha trascorso gli ultimi 20 anni nella caserma di Nocera Inferiore e 5 in quella di San Valentino Torio.

Il comandante

A giugno scorso la Casa di Cura Villa dei Fiori gli aveva conferito un riconoscimento per le operazioni di ricerca condotte la scorsa primavera che permisero di recuperare in un vallone una giovane paziente della struttura, affetta da problemi autistici. Il luogotenente ha avuto modo negli anni di distinguersi pure per diverse e delicate indagini, oltre ad essere forte conoscitore del territorio. Il sindaco di Sarno Giuseppe Canfora ha voluto ringraziare ieri il comandante uscente Vitale per il lavoro svolto in questi anni. «Sono sicuro - ha scritto Canfora sul suo profilo social - che con il prezioso supporto e l’esperienza del comandante Nasti riusciremo a raggiungere grandi risultati sull’ordine pubblico e la sicurezza».