Tenta cavallo di ritorno dopo furto di un'auto, condannato

E' stato condannato in Appello a 2 anni e 4 mesi di reclusione un 40enne dell'Agro nocerino, con l'accusa di tentata estorsione, legata ad un cavallo di ritorno nei riguardi di un imprenditore, al quale era stata rubata l'auto. I fatti risalgono al 2018, quando l'imputato tentò di ottenere il pagamento di una somma di denaro, dopo il furto di un mezzo di circolazione in possesso di un uomo di Pagani.

Le accuse

Si trattava di una Fiat 500. L'imputato avrebbe così fatto giungere alla vittima - secondo le accuse - una richiesta per sistemare le cose e riavere il veicolo indietro, a patto che lo stesso cedesse una cospicua somma di denaro. Diverse migliaia di euro. La Fiat 500 fu portata via mentre si trovava in sosta presso il centro cittadino. La richiesta di soldi era al centro del ricatto, fallita per opposizione della parte lesa e contestuale denuncia all'autorità giudiziaria.