Scazzottata con il pubblico presente in strada, la denuncia in video

Cazzotti in strada tra giovani, diventa tutto virale e il video finisce sui social. Lo racconta Il Mattino. L'episodio a Sarno, settimane fa, per il quale qualcuno ha persino ipotizzato si tratti di violenza gratuita ma organizzata per fare spettacolo.

Il fatto

Nelle immagini è possibile vedere due ragazzi prendersi a pugni, circondati da coetanei, probabilmente il pubblico che assiste a questo incontro "clandestino". Il luogo è piazza 5 Maggio. L'ennesimo segno di una deriva giovanile, per di più consumata in strada, che ha già allertato i residenti nel chiedere maggiore sicurezza alle forze dell'ordine.