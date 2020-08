Sarno, invia contratto telefonico con il fax della scuola: ora rischia il processo

Un funzionario scolastico a Sarno rischia il processo per peculato. Secondo la Procura di Nocera Inferiore, l'uomo avrebbe usato impropriamente un fax per inviare un contratto, falsamente compilato, ad un operatore telefonico

L'indagine

Il dipendente 67enne collaboratore, incaricato di pubblico servizio e per fini personali e non istituzionali, avrebbe violato il regolamento scolastico e la linea telefonica della scuola, per inviare poi quel documento. L'episodio risale al 10 febbraio del 2012. Le accuse sono al vaglio del gip, nella prossima udienza preliminare fissata prima di decidere o meno per il processo. La specifica vicenda ha i crismi della lieve entità, con la posizione del pubblico dipendente sottoposta ora a verifica del tribunale.