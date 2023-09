Commando di fuoco spara contro auto, in due vanno a processo

Commando di fuoco a Sarno, in 2 a processo con il giudizio immediato. La firma è della procura di Nocera Inferiore, per fatti accaduti qualche mese fa, nella città dell'Agro nocerino sarnese, diventata poi oggetto di un'indagine dei carabinieri.

L'indagine

Dalle indagini almeno in cinque, a bordo di una Fiat 500 L, puntarono zio e nipote, nei pressi del rione Europa. La loro auto fu colpita da almeno due proiettili: le due potenziali vittime riuscirono a fuggire. Il commando, dopo aver provocato un incidente, si dileguò invece tra le strade di Sarno. A giudizio vanno uno del commando e una seconda persona che, invece, fu arrestata solo in un secondo momento, perchè trovata in possesso di una pistola.