Agricoltura, exploit della lista "Insieme si vince" alle elezioni del Consorzio Bonifica Sarno

Un risultato che conferma la fiducia in un programma stilato dagli imprenditori agricoli a beneficio delle comunità e dell'ambiente. Gli impegni declinati nel progetto saranno portati avanti con spirito collaborativo perché a guidare l'azione vi è la consapevolezza di dover realizzare servizi importanti per le imprese agricole e per il territorio che, messo in sicurezza, deve fare coesistere gli interessi legittimi delle imprese, delle popolazioni e delle amministrazioni locali con una visione di sviluppo e crescita". Così, in una nota, Coldiretti Campania nel commentare il "trionfo" della lista "Insieme si vince" alle elezioni del Consorzio di Bonifica integrale Comprensorio Sarno con circa il 95% dei consensi.

Le liste

"Stravince - ancora l'associazione - la compagine sostenuta da Coldiretti in un'area dal grande valore economico e ambientale, a cavallo di tre province - Salerno, Napoli e Avellino - attraversata da un'asta fluviale strategica, come il fiume Sarno, dove la manutenzione del sistema irriguo è vitale per l'agricoltura e per l'industria". Il Consorzio di Bonifica Sarno è tra i più grandi d'Italia con oltre 180 mila contribuenti. Serve una superficie totale di oltre 43 mila ettari e comprende 36 comuni, diciannove in provincia di Salerno, tredici in provincia di Napoli e quattro comuni in provincia di Avellino. Risultano eletti, per la fascia di contribuzione n.1, Mario Rosario D'Angelo, Alfonso Fantasia, Nicole Lamberti, Mario Varone, Luigi del Regno, Domenico Sessa, Giuseppe Senatore; per la fascia n.2 Ferdinando Russo, Giuseppe Esposito, Tommaso Barretta, Luigi Cerrato, Oreste Strianese, Gaetanino Gambardella, Donato Lanzetta, Antonio Pauciullo; per la fascia n.3, Antonio Giliberti, Domenico Oliva e Gaetano Pellegrino; per la fascia n.4 Damiano Odierna e Antonio Zarrella.