Frane e allagamenti a Sarno, al via i lavori di messa in sicurezza

A Sarno si lavora per mettere in sicurezza il territorio a seguito dei danni causati dal maltempo aggravati dagli incendi. Grazie al pronto intervento della Protezione Civile sono già in corso lavori di pulizia e messa in sicurezza delle vasche e dei canali finanziati da Regione Campania con oltre 500mila euro.

Gli interventi

Come concordato in sede di Centro Operativo Comunale e a seguito dei sopralluoghi effettuati dai tecnici della protezione civile regionale con il direttore generale Italo Giulivo e il sindaco Giuseppe Canfora, sono stati avviati lavori di rimozione detriti e pulizia strade interessate dalle colate di fango; pulizia vasche di laminazione di via San Vito, Canale Castagnitiello e tratto trombato omonimo, vallone San Sebastiano, vallone Catania e Santa Lucia che erano intasati dal materiale detritico; al Monte Saretto, nella località Foresta che era stata interessata da incendi, sono in corso interventi per il ripristino delle opere di ingegneria naturalistica distrutte dagli incendi. Dalla Protezione Civile ricordano che “ciò che avviene a monte si può ripercuotere a valle; gli incendi mettono a repentaglio la vita di centinaia di cittadini del territorio; le vasche di laminazione servono e hanno funzionato. In particolare, quella di via San Vito ha svolto efficacemente il suo ruolo evitando che migliaia di metri cubi di materiale si riversassero nel centro abitato”.