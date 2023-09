Condanna definitiva per tentata concussione, la Prefettura: "Canfora deve decadere da sindaco"

Giuseppe Canfora (Pd) deve decadere dalla carica di sindaco di Sarno a seguito della condanna definitiva per tentata concussione. A stabilirlo è il Ministero dell’Interno che ha "avvisato" la Prefettura di Salerno. “Con riferimento all’argomento in oggetto, acquisito l’avviso del Ministero dell’Interno, si rappresenta alla S.V che la condanna definitiva alla pena di due anni di reclusione per il delitto di tentata concussione, comporta, ai sensi del combinato disposto dell’art.11, comm 1, lett. B), e 7 del decreto legislativo n.235 del 31 dicembre 2012, la decadenza di diritto del dott. Giuseppe Canfora dalla carica di Sindaco di Sarno”. E’ quanto si legge nella lettera inviata dal Prefetto Francesco Russo alla Presidenza del Consiglio Comunale di Sarno. Ora si attende la convocazione dell’assise municipale per ratificare la decadenza del primo cittadino. A guidare la città - salvo clamorose sorprese - sarà il vice sindaco Robustelli fino alle elezioni comunali del 2024.

Le reazioni

Immediato il commento del senatore di Fratelli d'Italia Antonio Iannone: “Viene scritta la parola fine alla vicenda Canfora, un condannato in via definitiva per tentata concussione per fatti commessi ai tempi in cui era Presidente della Provincia di Salerno. Il Ministero dell’Interno ha fatto chiarezza e, come sostenevamo, l’articolo 10 della Legge Severino comporta la decadenza. Si è trattato di applicare la legge ma rimane un giudizio politico su cosa sia stata la Provincia di Salerno dopo la gestione di Fratelli d’Italia: un comitato elettorale del PD finalizzato alle nomine per clientela politica. Questi erano quelli che volevano dare lezioni di buona amministrazione a chi non è stato mai sfiorato da un avviso di garanzia o da un’inchiesta della Corte dei Conti. Se si pensa a ciò che è avvenuto a Nocera Inferiore con la social card possiamo affermare con assoluta evidenza che nel PD della provincia di Salerno esiste una questione morale grande quanto una casa. Cosa dicono ora De Luca senior, De Luca junior, Alfieri e la segreteria provinciale del partito della Schlein?”.

Il consigliere regionale della Lega Aurelio Tommasetti: "Ripristinata la legalità nella città di Sarno. “Si conclude nel modo più prevedibile una vicenda che lascia tanto amaro in bocca e su cui il ministero dell'Interno ha sgomberato il campo da ogni dubbio – afferma il consigliere regionale – Per quanto ci riguarda già all'indomani della pronuncia della Cassazione avevamo sottolineato l'importanza dell'aspetto politico oltre a quello giudiziario: i giudici hanno parlato apertamente di favoritismi e pressioni per le nomine Asi all'epoca in cui Canfora era presidente della Provincia di Salerno. Un disegno, quello ipotizzato dalla magistratura, volto a favorire l'egemonia di un solo partito, il Pd, all'interno del Consorzio”.Tommasetti invita a guardare oltre: “Il timore è che questa sia solo la punta dell'iceberg di un sistema che da anni ha messo radici a livello sia provinciale che regionale. Continuerò a denunciare le ingerenze sospette della politica nella gestione pubblica”.

Il consigliere comunale civico Giovanni Cocca: "Con la odierna comunicazione del Prefetto si chiude, in malo modo, un capitolo della storia politica locale. Dispiace sempre per il silenzio assordante dei nostri amministratori, sempre arrabbiati e fuori luogo". Il gruppo di Fratelli d'Italia: " Viene scritta la parola fine alla vicenda Canfora. Il Ministero dell’Interno ha fatto chiarezza e l’articolo 10 della Legge Severino comporta la decadenza. È stato un lavoro di sinergia dei nostri consiglieri comunali e degli organi del partito locale che sostenuti dai parlamentari e dal Governo si sono battuti perché venisse applicata la legge. Oggi, Sarno ha da festeggiare: con la decadenza del primo cittadino la nostra città è libera da chi voleva dare lezioni di buona amministrazione ma invece ha sempre e solo perseguito la strada del clientelismo. Sarebbe stato opportuno e stilisticamente più rispettoso nei confronti dei cittadini, fare un passo indietro e uscire di scena dimettendosi e chiedendo scusa".