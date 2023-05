Corre con un'auto rubata e senza patente: denunciato 44enne dopo inseguimento

Stava viaggiando a velocità sostenuta alla guida di un’auto risultata rubata e senza aver mai conseguito la patente. L’uomo, un 44enne di Sarno, è stato intercettato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Mondragone mentre percorreva la SS 7 Domitiana, all’altezza della rotatoria situata all’intersezione con viale Margherita.

L'inseguimento

All’invito a fermarsi per un controllo, l’uomo ha accelerato repentinamente la marcia innescando un inseguimento che si è protratto per alcune centinaia di metri, fino a quando, nonostante le manovre pericolose ed azzardate è stato bloccato dai militari dell’Arma. Il quarantatreenne, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per ricettazione e guida senza patente. L’autovettura sulla quale viaggiava, una Fiat Panda, il cui furto era stato denunciato a Roma lo scorso 2 maggio, è stata sottoposta a sequestro.