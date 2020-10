Nascondeva in casa balestra da caccia, fucile e grossi coltelli: denunciato 45enne a Sarno

Nascondeva in casa coltelli, balestra e fucile. Per questo un 45enne, residente a Sarno, è stato denunciato per detenzione illegale di armi.

I controlli

Il blitz è scattato all’interno di un' abitazione situata nel centro cittadino, dove gli agenti della Polizia di Stato hanno rinvenuto dei grossi coltelli, una balestra con frecce da caccia ed un fucile. Sono tuttora in corso le indagini per fare luce su come l’uomo si sia procurato le armi.