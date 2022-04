Inneggiava all'Isis poi minacce di morte ai politici: condannata 49enne

E' stata condannata in via definitiva ad 1 anno di reclusione, dietro rigetto del ricorso in Cassazione, una donna di 49 anni che aveva inneggiato all'Isis, con scritte sui muri della città ma anche piazzando una bandiera dell'organizzazione terroristica presso l'ufficio del giudice di Pace di Sarno